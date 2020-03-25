Etiyopya'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin mahkuma af çıkarılacak - Son Dakika

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Etiyopya'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin mahkuma af çıkarılacak
7 saat önce
Etiyopya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için yaklaşık 4 bin mahkuma af çıkaracağını duyurdu.
Etiyopya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için yaklaşık 4 bin mahkuma af çıkaracağını duyurdu.
Etiyopya'nın yarı resmi devlet televizyonu FANA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Adanech Abiebie, af çıkarılacak mahkumlara ilişkin listenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını açıkladı.
Toplamda 4 bin 10 mahkumu kapsayan af listesinde yer alan yabancı mahkumların da ülkelerine gönderileceği aktarıldı.
Ülkede şimdiye kadar 12 Kovid-19 vakası görülürken, dün federal hükümet memurlarının evden çalışmasına ilişkin karar alınmıştı.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 412'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 64'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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