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Etiyopya'da kritik eyalet referandumu yarın

6 saat önce

Etiyopya'nın Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkı, yarın kendi eyaletlerine sahip olmak için referanduma gidecek.

Etiyopya'da kritik eyalet referandumu yarın, System.String[]

Etiyopya'nın Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkı, yarın kendi eyaletlerine sahip olmak için referanduma gidecek.

Referandumun geciktirilmesi nedeniyle temmuz ayında onlarca kişinin öldüğü gösterilere sahne olan bölgenin, federal Etiyopya'nın 10. eyaleti olup olmayacağı merak konusu.

Son yıllarda etnik tansiyonun yükseldiği ve çatışmaların had safhaya ulaştığı Etiyopya'da Sidama referandumunun yeni bir gerginlik yaratabileceği endişesi yaşanıyor.

Referandumun ardından gerginliği tırmandırabilecek meselelerin başında şu anda Güney eyaletinin başkenti olan Hawassa şehrinin statüsü geliyor.

Sidamalılarla birlikte çok sayıda farklı etnik grubun yaşadığı Hawassa şehrinin yeni kurulan eyaletin doğrudan bir parçası mı olacağı yoksa Oromiya eyaletinin sınırları içinde kalan başkent Addis Ababa gibi özel bir statüye mi sahip olacağı henüz net değil.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin oy kullanacağı referandumda, 6 bin seçim görevlisi iş başında olacak. Referandum sırasında bölgedeki tüm iş yerleri ve kamu kurumları kapanacak.

Etnik temelli 9 eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup yaşıyor.

2007'de yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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