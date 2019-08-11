Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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Etiyopya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

57 dakika önce

Kurban bayramı namazı için Addis Ababa Stadyumu'na gelinmesi Kurban bayramı namazı kılınması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban bayramı namazını Addis Ababa Stadyumu'nda kıldı.

Etiyopya'da Kurban Bayramı namazı kılındı, System.String[]
Kurban bayramı namazı için Addis Ababa Stadyumu'na gelinmesi
Kurban bayramı namazı kılınması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban bayramı namazını Addis Ababa Stadyumu'nda kıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:43 Kaynak: AA
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