Etiyopya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kurban bayramı namazı için Addis Ababa Stadyumu'na gelinmesi Kurban bayramı namazı kılınması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban bayramı namazını Addis Ababa Stadyumu'nda kıldı.
Kurban bayramı namazı için Addis Ababa Stadyumu'na gelinmesi Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:43 Kaynak: AA
Kurban bayramı namazı kılınması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban bayramı namazını Addis Ababa Stadyumu'nda kıldı.
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