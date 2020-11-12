Etiyopya'da meclis, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinin dokunulmazlığını kaldırdı - Son Dakika

Etiyopya'da federal hükümete bağlı ordunun Tigray bölgesindeki askeri operasyonu sürerken, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin meclisteki dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Etiyopya meclisi, "orduya karşı suç işlemek" ve "terör" suçlamalarıyla 7 Tigraylı meclis üyesinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael ve sözcüsü Getachew Reda, dokunulmazlığı kaldırılan siyasetçiler arasında yer alıyor.

Meclis geçen hafta Tigray Eyalet Meclisini feshederek geçici hükümet kurulmasını kararlaştırmıştı.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayri meşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.?

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.