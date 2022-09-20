Eritrelilerin TPLF'ye karşı Etiyopya ordusu ile savaştığını vurgulayan Reda, "Eritre, yedek askerler dahil tüm güçlerini konuşlandırıyor ama bizim güçlerimiz kahramanca pozisyonlarını koruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiyopya, Hükümet, Eritre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eritre'nin Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattığı öne sürüldü - Son Dakika

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