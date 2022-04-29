Etiyopya'da Müslümanları hedef alan saldırı sonrası 280 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Etiyopya'nın kuzeyindeki Gondar şehrinde onlarca Müslüman'ın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların ardından 280 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Etiyopya polisi, Gondar'da meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili 280 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, ölenlerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken AA muhabirinin konuştuğu yerel kaynaklar, en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

26 Nisan'da gerçekleşen saldırıların ardından başkent Addis Ababa ve farklı şehirlerde Müslümanlara destek gösterileri yapıldı.

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Müfti Hacı Ömer İdris, hükümete çağrı yaparak olayla ilgili soruşturma yapılmasını ve faillerin bulunmasını istedi. Etiyopyalı Müslüman ve Hristiyanlara da "birlik" çağrısı yapan İdris, "Köklerimize geri dönelim. Bizi tanımlayan, dinler ve halklar arasındaki uyumdur." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da nüfusun yarıya yakınını Müslümanlar oluşturuyor.

Ülkede etnik ve dini temelli çatışmalarda son yıllarda artış görülüyor.

Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, "planlı bir katliam" olarak nitelendirilen saldırıda, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği belirtilmişti.