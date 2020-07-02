Etiyopya'da öldürülen sanatçı Hachalu Gundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Etiyopya'da öldürülen sanatçı Hachalu Gundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

ADDİS Etiyopya'da öldürülmesi gösteri ve şiddet olaylarına yol açan tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa için cenaze töreni düzenlendi.

ADDİS Etiyopya'da öldürülmesi gösteri ve şiddet olaylarına yol açan tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa için cenaze töreni düzenlendi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında düzenlenen cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.

Öldürülmesinin Oromolarda büyük öfkeye yol açtığı sanatçı, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Başbakan Abiy Ahmed, dün, sanatçının öldürülmesi sonrası yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak, bundan sonra olabilecek herhangi bir kargaşaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Ülkenin birçok bölgesinde gösteriler baş gösterirken, şiddet olaylarına dönüşen eylemlerde en az 81 kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan onlarca kişi arasında muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.

Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı tespit edilemedi?

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.?

Nüfusun içindeki en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının süren gerginliği daha da artıracağından endişe ediliyor.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da öldürülen sanatçı Hachalu Gundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:13:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da öldürülen sanatçı Hachalu Gundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]