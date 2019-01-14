Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Olf'ye Operasyon

Etiyopya'da Olf'ye Operasyon

56 dakika önce

ADDİS Etiyopya ordusu, hükümetle yapılan anlaşmaya rağmen silah bırakmaya yanaşmayan Oromo Kurtuluş Cephesi'ne (OLF) karşı operasyon başlattı.

Etiyopya'da Olf'ye Operasyon, System.String[]
ADDİS Etiyopya ordusu, hükümetle yapılan anlaşmaya rağmen silah bırakmaya yanaşmayan Oromo Kurtuluş Cephesi'ne (OLF) karşı operasyon başlattı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Berhanu Jula, yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonların geçen yıl terör örgütü listesinden çıkarılan ve hükümetle barış anlaşması yapan örgütün silahsızlandırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Jula, sürgünden dönen örgüt üyelerinin barışçıl mücadele sözüne rağmen bölgede çok sayıda ölüm ve soygun olayına karıştığını ifade etti.

Hava saldırıları düzenlendi

Yerel medyada yer alan haberlerde, Oromiya eyaletinin batısında konuşlanan militanlara ve kamplara da hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca örgüt üyelerinin bölgede çok sayıda silahlı soyguna karıştığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından Haziran 2018'de terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.


OLF Başkanı Davud Ibsa ve grubun çok sayıda önde gelen ismi, geçen yıl eylül ayında ülkeye dönmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel
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