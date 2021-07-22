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Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı - Son Dakika

Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı

22.07.2021 14:09
Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da on binlerce kişi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) eylemlerini kınamak için gösteri düzenledi.

ADDİS Etiyopya'da on binlerce kişi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) eylemlerini kınamak için gösteri düzenledi.

Başkent Addis Ababa'daki Meskel meydanına toplanan on binlerce Etiyopyalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla TPLF eylemlerini kınayarak güvenlik güçleriyle dayanışma gösterdi.

Gösteriye katılan Gemechu Tola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TPLF'nin Etiyopya'yı yönetme şansını kullandığını belirterek, "(TPLF) 27 yıl boyunca ülkeyi acımasız insan hakları ihlallerinin demir kıskacı ile yönetti. Oromia ve Amhara'daki gençlerin fedakarlıkları ile iktidardan atıldı." dedi.

TPLF'nin politikasını milleti böldüğünü altını çizen Tola, Tigray halkının TPLF'den kesin olarak kurtulması gerektiğini ifade etti.

Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın şu anda tarihinin en zor zamanlarından birini yaşadığını belirtti.

Abebe, "Yabancı lobicilerin ve bazı uluslararası medya kuruluşlarının TPLF'nin çocukları askere almasını izledikten sonra bile bir terör örgütünü desteklemeye devam ettiğini görmek üzücü." ifadelerini kullandı.

TPLF, 2018'de iktidarın el değiştirmesine kadar Etiyopya Halklarının Devrimci Demokratik Cephesi adlı dört partili koalisyonla 27 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İnsan Hakları, Addis Ababa, Etiyopya, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı - Son Dakika
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