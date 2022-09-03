Etiyopya'daki çatışmalardan kaçan siviller Sudan'a sığındı

Etiyopya'da ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yeniden başlayan çatışmalardan kaçan sivillerin, komşu ülke Sudan'a sığındığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya'daki çatışmalar, sivilleri yerinden etti.

Ordu ile TPLF arasındaki çatışmalardan kaçarak sınırı geçen yaklaşık 100 Etiyopyalının, Sudan'ın El Gedaref ve Kassala bölgelerine sığındığı açıklandı.

Sudan hükümetinin Etiyopya'dan olası göç ihtimaline karşı önlem aldığı bilgisi paylaşıldı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Başbakan Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koşmuştu.

TPLF, 24 Ağustos'ta ordunun Tigray eyaletine yeniden saldırı başlattığını ileri sürerken ordu ise Sudan'dan ülke sınırlarına giren silah yüklü bir kargo uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.