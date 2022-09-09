Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi

09.09.2022 15:15
Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi

Etiyopya'da orduya karşı savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etti.

Etiyopya'da orduya karşı savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etti.

TPLF lideri Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine yazdığı mektupta, ülkenin kuzeyinde yeniden başlayan çatışmaların durması için 4 şart öne sürdü.

Gebremichael, ateşkes için Tigray eyaletine yönelik ablukanın kaldırılmasını, kısıtlama olmaksızın insani yardıma erişim sağlanmasını, Eritre güçlerinin Etiyopya topraklarından çekilmesini ve Kasım 2020 öncesi Tigray eyaletindeki topraklardan Etiyopya ordusunun çekilmesini istedi.

TPLF lideri, kendi kabul ettikleri bir müzakere ve arabulucu heyeti ile barış masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

YORUMLAR
500
AB ülkeleri enerji krizine karşı etkili bir yanıt vermek için çalışıyor AB ülkeleri enerji krizine karşı etkili bir yanıt vermek için çalışıyor BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement