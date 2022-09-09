TPLF lideri, kendi kabul ettikleri bir müzakere ve arabulucu heyeti ile barış masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopyalı isyancılar ateşkes için ablukanın kaldırılmasını istedi - Son Dakika

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