Etiyopya'da orduyla savaşan Tigray, Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi - Son Dakika

Etiyopya'da orduyla savaşan Tigray, Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi

09.11.2020 16:57
Etiyopya'da orduyla savaşan Tigray, Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi, System.String[]

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, çatışma halinde oldukları federal hükümetle uzlaşabilmek için Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, çatışma halinde oldukları federal hükümetle uzlaşabilmek için Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi.

Gebremichael, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e yazdığı mektupta, Addis Ababa hükümetinin tüm Etiyopya halkına savaş açtığını ve ülkenin federal yapısını bozarak üniter bir devlete çevirdiğini ileri sürdü.

Abiy Ahmed yönetiminin ve Tigray'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yasa dışı olduğunu savunan Gebremichael, Komisyon Başkanı'ndan "sivil savaşın" önüne geçmek için Etiyopya federal hükümetiyle diyalog ve müzakereye aracılık etmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Etiyopya Savunma Bakanlığı, bugün Tigray'ın ulusal orduya ait bir savaş uçağını düşürdüğü iddialarını yalanladı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.?

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.?

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.?

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Etiyopya, Çatışma, Afrika, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da orduyla savaşan Tigray, Afrika Birliği'nden ara bulucu olmasını istedi - Son Dakika


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