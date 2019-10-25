Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da protestolardaki şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü
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Etiyopya'da protestolardaki şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü

1 saat önce

ADDİS Etiyopya'da hükümet karşıtlarınca başlatılan protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da protestolardaki şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da hükümet karşıtlarınca başlatılan protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz sonrası sokağa dökülen çok sayıda protestocu güvenlik güçleriyle çatıştı.

Hükümete bağlı medya organları, yaşanan olaylarda en az 8 kişinin can verdiğini aktarırken, muhalif gruplar 20'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından Muhammed'in, devletin kendisine tahsis ettiği korumaları evinin etrafından çektiğini ve can güvenliği bulunmadığını açıklaması sonrası çarşamba günü binlerce Oromolu gösterilere başladı.

Oromiya eyaletinde yolları kapatarak Başbakan Abiy Ahmed'in fotoğraflarını ve kitaplarını yakan protestocular, güvenlik güçleriyle de çatıştı.

Muhammed, dün yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen gruplara "sükunet" çağrısı yapmıştı.

2016'da Oromiya'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan Muhammed'in yönettiği OMN, Abiy Ahmed dönemine kadar yasaklı medya organlarından biriydi.

Başbakan Ahmed, ABD vatandaşı Muhammed'i hafta başında yapılan Meclis konuşmasında isim vermeden hedef almıştı.

Etiyopya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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