Etiyopya'da savaş alanına dönen Amhara eyaleti, federal hükümetten tazminat isteyecek - Son Dakika

Etiyopya'nın Amhara eyaleti, federal hükümetten iç savaşın yol açtığı tüm yıkım ve zararı karşılamasını talep edecek.

Amhara Eyalet Sözcüsü Gizachew Muluneh, The Reporter gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce sağlık alanında tazminat talebinde bulunduklarını ancak şu anda yapılan çalışmayla tüm zararın karşılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Savaşın başlamasıyla tüm hükümet harcamalarının savaş için kullanıldığını aktaran Muluneh, "Toplam miktarı söylemek zor, bunu yapılacak bir çalışma üzerine temellendirmek istiyoruz ama milyarlarca birr (Etiyopya para birimi) talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Federal hükümet yetkililerinin, cephede kendileriyle olduğunu bildiren Muluneh, bu yüzden federal hükümetin ne yapması gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kalesi olan Tigray eyaletine komşu Amhara eyaleti, aylardır hem hükümet hem de isyancıların çatışma alanına dönüştü.

Kamu binalarının yanı sıra ev ve iş yerlerinin de zarar gördüğü Amhara'da bazı sanayi bölgeleri de savaşta zarar gördü.

İsyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.