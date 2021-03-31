Etiyopya'da silahlı kişiler çok sayıda sivili katletti - Son Dakika

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde silahlı saldırganların bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oromiya Eyaleti İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Batı Wollega bölgesinde dün gece sivillerin evlerini hedef alan saldırıda "çok sayıda sivilin" can verdiği belirtildi.

Saldırıdan Oromo Kurtuluş Cephesi/Shene (OLF/Shene) grubunun sorumlu tutulduğu açıklamada, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Yerel medyada, dün geceki saldırıda öldürülenlerin Amhara etnik kökenine sahip aileler olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Oromo halkının haklarını korumak için kurulan Oromo Kurtuluş Cephesi'nden ayrılan silahlı OLF/Shene grubu, saldırıyı düzenlediği suçlamasını reddetti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu ise bu saldırının bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Komisyon, kalıcı huzurun sağlanabilmesi için hükümetten çözüm üretmesini istedi.

Bölgede Amhara sivilleri aylardır saldırıların hedefi oluyor.