Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu da hükümete çağrı yaparak bu tür saldırılara karşı önlem alınması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Saldırıdan kurtulan bölge sakini Abdulsaid Tahir, "230 ceset saydım ve korkarım ki sivillere yönelik gördüğümüz en ölümcül saldırı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Etiyopya'da silahlı saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü - Son Dakika

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