Etiyopya'da Suikast Çetesi Çökertildi

ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri, merkezi Oromiya eyaleti olan bir suikast çetesini çökertti.

ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri, merkezi Oromiya eyaleti olan bir suikast çetesini çökertti.



Oromiya eyaleti iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, sivillere ve üst düzey isimlere koordineli suikastlar planlayan çete, istihbarat ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla çökertildi.



Başkent Addis Ababa'da yakalanan çete üyelerinin, şehre üst düzey hükümet yetkililerini, önde gelen kişileri ve aktivistleri öldürmek için geldiğinin tespit edildiği, baskında 15 kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda tabanca, el bombası ve silahın ele geçirildiği ifade edildi.



Şüphelilerin Oromiya'nın batısında faaliyet gösteren silahlı bir örgütle bağlantısı olduğu, örgütle ilişkili diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.



- "Cumhuriyet Muhafızları" kuruldu



Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün hükümet yetkilileriyle ailelerinin korunması için kurulan ve "Cumhuriyet Muhafızları" adı verilen yeni askeri birimi tatbikatları sırasında ziyaret etmişti.



Ahmed'e, haziran ayında başkentte bir miting sırasında suikast düzenlenmeye çalışılmıştı.

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