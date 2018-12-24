Etiyopya'da Suikast Çetesi Çökertildi
2 saat önce
ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri, merkezi Oromiya eyaleti olan bir suikast çetesini çökertti.
ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri, merkezi Oromiya eyaleti olan bir suikast çetesini çökertti.
Oromiya eyaleti iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, sivillere ve üst düzey isimlere koordineli suikastlar planlayan çete, istihbarat ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla çökertildi.
Başkent Addis Ababa'da yakalanan çete üyelerinin, şehre üst düzey hükümet yetkililerini, önde gelen kişileri ve aktivistleri öldürmek için geldiğinin tespit edildiği, baskında 15 kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda tabanca, el bombası ve silahın ele geçirildiği ifade edildi.
Şüphelilerin Oromiya'nın batısında faaliyet gösteren silahlı bir örgütle bağlantısı olduğu, örgütle ilişkili diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
- "Cumhuriyet Muhafızları" kuruldu
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün hükümet yetkilileriyle ailelerinin korunması için kurulan ve "Cumhuriyet Muhafızları" adı verilen yeni askeri birimi tatbikatları sırasında ziyaret etmişti.
Ahmed'e, haziran ayında başkentte bir miting sırasında suikast düzenlenmeye çalışılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:52 Kaynak: AA
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
Mansur Yavaş'ın Kardeşi Mahir Yavaş Muhtar Adayı Oldu