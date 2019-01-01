Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 11 Kayıp

Etiyopya'da Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 11 Kayıp

11 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Tana Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Etiyopya'da Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 11 Kayıp, System.String[]
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Tana Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.


Etiyopya Haber Ajansı'nın haberine göre, Bahirdar Zuria bölgesinden Dek adasına seyahat eden 12 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alabora oldu.


Kaza sonrasında yolculardan birinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:09:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 11 Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]