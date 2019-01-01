Etiyopya'da Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 11 Kayıp
11 dakika önce
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Tana Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
ADDİS Etiyopya
'nın kuzeyindeki Tana Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Etiyopya Haber Ajansı'nın haberine göre, Bahirdar Zuria bölgesinden Dek adasına seyahat eden 12 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alabora oldu.
Kaza sonrasında yolculardan birinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:58 Kaynak: AA
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