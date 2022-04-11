Etiyopya'da Tigraylara yönelik "etnik temizlik" iddiaları reddedildi - Son Dakika

Etiyopya'nın Amhara eyaleti hükümeti, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Tigraylara karşı "etnik temizlik" yaptığı iddialarını reddetti.
Amhara eyaleti hükümeti, Tigraylara yönelik "etnik temizlik" yapıldığı iddialarına karşı yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Amhara bölgesinde silahlı milislerin Tigraylara karşı "etnik temizlik" yaptığı iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.
İddiaların "ön yargılı" ve "inandırıcılıktan uzak" olduğu belirtilen açıklamada, asılsız suçlamaların insan hakları ihlallerinin önlenmesine olumlu katkı sağlamadığı kaydedildi.
Uluslararası Af Örgütü ve HRW, 6 Nisan'da yayımladıkları ortak raporda, Amhara bölgesinde Tigraylara yönelik "etnik temizlik" yapıldığını ileri sürmüştü.
Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı Kasım 2020'de bu yana verdiği savaşa Amharalı yerel milis kuvvetler de destek olmuştu.
Uzun yıllardır sınır mücadelesi veren Amharalı ve Tigraylı kuvvetler çatışmaların başlaması sonrası çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.
Son olarak Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.
Kaynak: AA
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