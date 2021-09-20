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Etiyopya'da TPLF'nin sivilleri katlettiği ileri sürüldü - Son Dakika

Etiyopya'da TPLF'nin sivilleri katlettiği ileri sürüldü

20.09.2021 23:16
Etiyopya'da TPLF'nin sivilleri katlettiği ileri sürüldü, System.String[]

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Amhara eyaletinde sivilleri katlettiği ileri sürüldü.

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Amhara eyaletinde sivilleri katlettiği ileri sürüldü.

Addis Ababa hükümetine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) yaptığı yazılı açıklamada, Amhara eyaletinin Kobo kasabası ve çevresinde TPLF güçlerinin, sivillere yönelik kasti saldırılar yaptığına ilişkin suçlamalar olduğunu belirtti.

Sivil bölgelerin bombalandığı, ev ev arama ve katliam yapıldığı ve yerleşim yerlerinin yağmalandığına ilişkin bilgiler alındığı aktarılan açıklamada, EHRC'nin bu iddialara ilişkin soruşturma başlattığı ve çatışan tüm tarafları sivilleri korumaya çağırdığı ifade edildi.

TPLF güçlerinin Kasım 2020'de Tigray'daki Etiyopya birliklerine saldırması sonrası başlayan çatışmaların başından bu yana iki taraf da defalarca kez katliam yapmakla suçlandı.

Federal ordu ve TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesi son olarak Amhara ve Afar gibi komşu eyaletlere sıçramıştı.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu bölgede, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

İnsan Hakları, Addis Ababa, Etiyopya, Katliam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da TPLF'nin sivilleri katlettiği ileri sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da TPLF'nin sivilleri katlettiği ileri sürüldü - Son Dakika
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