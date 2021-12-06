Etiyopya'da TPLF üyeleri tarihi Lalibela şehrinin havaalanını tahrip etti - Son Dakika

Etiyopya'da hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin, ülkenin kuzeyindeki tarihi Lalibela şehrinde bulunan havaalanına zarar verdiği açıklandı.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya'nın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Taye Atske Selassie, tarihi şehirdeki havaalanının hasar gördüğünü ve içindeki eşyaların tahrip edildiğini kaydetti.

Selassie, TPLF'nin daha önce Aksum bölgesindeki havaalanını tahrip ettiğini hatırlatarak "Tarihi Lalibela'daki havaalanını yıktılar. Bu haydutluktur." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada havaalanının ağır hasar görmüş altyapı sistemlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Etiyopya'da ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibela kasabası 1 Aralık'ta TPLF'den geri alınmıştı.

12'nci yüzyılda inşa edildi

Etiyopya Kralı Lalibela'nın 12'nci yüzyılın sonunda "ikinci Kudüs"ü inşa ettirmek amacıyla yaptırdığı Lalibela Kiliseleri, mimarisi ve taşıdığı sembollerle dikkati çekiyor.

Kiliseler, 1978'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Amhara eyaletinde kralın adını taşıyan Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise her gün Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği ve hac için geldiği bir mekan olmasının yanı sıra yılın her döneminde turistlerin akınına uğruyor.

Lalibela, Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din olarak kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'daki Hristiyan kültürün en önemli yansımalarından biri olarak görülüyor.