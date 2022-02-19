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Etiyopya'da tutuklanan BM personelinin hepsi serbest bırakıldı - Son Dakika

Etiyopya'da tutuklanan BM personelinin hepsi serbest bırakıldı

19.02.2022 11:09
Etiyopya'da tutuklanan BM personelinin hepsi serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da iç çatışmanın tırmandığı Kasım 2021'de tutuklanan 16 personelden son 3'ünün de serbest bırakıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da iç çatışmanın tırmandığı Kasım 2021'de tutuklanan 16 personelden son 3'ünün de serbest bırakıldığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Etiyopya hükümetinin tutukladığı 3 kişinin daha son birkaç gün içinde serbest kaldığını söyledi.

Çalışanların hepsinin Etiyopya vatandaşı olduğunu kaydeden Dujarric, herkesin özgürlüğüne kavuşmuş olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantıda, çatışmaların yaşandığı Afar bölgesinde Eritreli mültecilerin yaşadığı zorluklara da değinen Dujarric, Afar'daki kamplardan kaçan Eritrelilerin yolculukları sırasında soyguna uğradığını, kaçırıldığını ve öldürüldüğünü dile getirdi.

BM, Kasım 2021'de 16 personelinin Etiyopya tarafından tutuklandığını duyurmuştu.

Etiyopya, BM çalışanlarını, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) iş birliği yaptığı ve teröre destek verdiği gerekçesiyle tutukladığını açıklamıştı.

Etiyopya yönetimi, TPLF'nin başkente ilerlemesinin ardından geçen sene 2 Kasım'da ülke çapında OHAL ilan etmişti. OHAL, 15 Şubat'ta kaldırılmıştı.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Çatışmalarda on binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Etiyopya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da tutuklanan BM personelinin hepsi serbest bırakıldı - Son Dakika


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