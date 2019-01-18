Etiyopya'da Vaftiz Bayramı - Addis
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bole Havalimanı Meydanı'nda toplanan Etiyopyalılar Kırmızı halı serilmesi ve temizlenmesi Kutlamalara katılanların meydandan geçişi İlahiler ve dualar okunması Kırmızı halının toplanması ve meydanın temizlenmesi ADDİS ABABA (AA) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Bole...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bole Havalimanı Meydanı'nda toplanan Etiyopyalılar
Kırmızı halı serilmesi ve temizlenmesi
Kutlamalara katılanların meydandan geçişi
İlahiler ve dualar okunması
Kırmızı halının toplanması ve meydanın temizlenmesi ADDİS ABABA (AA) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa
'daki Bole Havalimanı Meydanı'nda toplanan Etiyopyalı Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle 3 gün sürecek kutlamalarda, ilahiler ve dualar okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:18 Kaynak: AA
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