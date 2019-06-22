Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
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Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

5 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi, System.String[]
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.
Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.
Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:12 Kaynak: AA
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