Etiyopya'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı 2019'da başlayan ve her yıl düzenlenen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasında bugüne kadar 18 milyar ağaç dikildi.

Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya'da 'Yeşil Miras' ağaçlandırma kampanyasında 6 milyar fidan dikilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.