Etiyopya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Ölü

ADDİS Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ADDİS Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kazanın yaşandığı Horo Guduru bölgesi yetkilisi Desalegn Tefera, yaptığı açıklamada, Shambu kasabasından Nekempte'ye seyahat eden ve kapasitesinden fazla yolcu taşıyan yolcu otobüsünün devrildiğini belirtti.



Tefera, kazada 17 kişinin öldüğünü, diğer yolcuların yaralandığını ifade etti.



Kazanın otobüsteki teknik bir sorun ya da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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