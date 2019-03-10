Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.



Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.



Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1

Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü

Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'de 9.2 Milyon Çalışan Sefalet Ücreti Alıyor

AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı