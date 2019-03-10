Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

11 dakika önce

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:03 Kaynak: AA

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