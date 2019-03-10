Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü - Addis Ababa
1 saat önce
Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.
Etiyopya
Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Addis Ababa
'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi. Yetkililer kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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