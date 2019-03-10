Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü - Addis Ababa

Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü - Addis Ababa

1 saat önce

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi. Yetkililer kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Nairobi, Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
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