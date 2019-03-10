Etiyopya'da Yolcu Uçağının Düşmesi
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının, Addis Ababa yakınlarında düşmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Etiyopya
Havayollarına ait yolcu uçağının, Addis Ababa
yakınlarında düşmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Şentop, mesajında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Elim kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediğini ileten Şentop, "Bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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