Etiyopya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü
3 dakika önce
ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, kamyonet ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:46 Kaynak: AA
ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, kamyonet ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.
Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, eyaletin Batı Gojam bölgesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, ölenlerin sayısının artmasından endişe edildiğini, kazanın aşırı hız nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı