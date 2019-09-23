Etiyopya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, kamyonet ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, eyaletin Batı Gojam bölgesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölenlerin sayısının artmasından endişe edildiğini, kazanın aşırı hız nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.