Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü
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Etiyopya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

3 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, kamyonet ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

Etiyopya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü, System.String[]

ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, kamyonet ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, eyaletin Batı Gojam bölgesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölenlerin sayısının artmasından endişe edildiğini, kazanın aşırı hız nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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