Etiyopya'daki 3,2 Milyon Yıllık Kadın İskeleti Barış İçin Sergilendi
1 saat önce
ADDİS Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti Lucy, aktivistlerin düzenlediği "Barış ve Sevgi Turu" kapsamında sergilendi.
ADDİS Etiyopya
'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti Lucy
, aktivistlerin düzenlediği "Barış ve Sevgi Turu" kapsamında sergilendi.
Etiyopya Meclis Başkanı Tagesse Chafo, başkent Addis Ababa
'daki bir toplantıda yaptığı açıklamada, Barış ve Sevgi Turu'nun ülkede ortak kimlik, barış ve hoşgörüyü teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Bu amaca Lucy'nin katkı vereceğini dile getiren Chafo, "Ülkemizin gelişimini engelleyen nefret ve ayrılıkların üstünden gelmeliyiz." dedi.
Etiyopya'nın Afar bölgesinde 1974'te bulunan Lucy'nin "ilk insan iskeleti" olduğu iddia ediliyor.
Lucy, Afrika
Boynuzu'ndaki Somali
, Sudan
, Güney Afrika
, Uganda, Kenya
ve Cibuti
'de de sergilenecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:20 Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi