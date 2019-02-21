Son Dakika Haberleri: Etiyopya'daki 3,2 Milyon Yıllık Kadın İskeleti Barış İçin Sergilendi

Etiyopya'daki 3,2 Milyon Yıllık Kadın İskeleti Barış İçin Sergilendi

1 saat önce

ADDİS Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti Lucy, aktivistlerin düzenlediği "Barış ve Sevgi Turu" kapsamında sergilendi.

Etiyopya'daki 3,2 Milyon Yıllık Kadın İskeleti Barış İçin Sergilendi, System.String[]
ADDİS Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti Lucy, aktivistlerin düzenlediği "Barış ve Sevgi Turu" kapsamında sergilendi.

Etiyopya Meclis Başkanı Tagesse Chafo, başkent Addis Ababa'daki bir toplantıda yaptığı açıklamada, Barış ve Sevgi Turu'nun ülkede ortak kimlik, barış ve hoşgörüyü teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Bu amaca Lucy'nin katkı vereceğini dile getiren Chafo, "Ülkemizin gelişimini engelleyen nefret ve ayrılıkların üstünden gelmeliyiz." dedi.

Etiyopya'nın Afar bölgesinde 1974'te bulunan Lucy'nin "ilk insan iskeleti" olduğu iddia ediliyor.

Lucy, Afrika Boynuzu'ndaki Somali, Sudan, Güney Afrika, Uganda, Kenya ve Cibuti'de de sergilenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Addis Ababa, Lucy, Etiyopya, Güncel
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