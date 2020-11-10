Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu Sudan'a sığınmacı akını başladı - Son Dakika

Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu Sudan'a sığınmacı akını başladı

10.11.2020 23:49
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu Sudan'a sığınmacı akını başladı, System.String[]

Sudan, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle doğu sınırından yaklaşık 6 bin sığınmacının topraklarına geçtiğini duyurdu.

Sudan, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle doğu sınırından yaklaşık 6 bin sığınmacının topraklarına geçtiğini duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan haberde Nil Nehri'nin Etiyopya tarafında Sudan içindeki güvenli bölgelere geçmeyi bekleyenlerin olduğu ve bu sayının giderek arttığı aktarıldı.

Sudanlı yetkililer, önümüzdeki günlerde 200 binden fazla Etiyopyalının çatışmalar nedeniyle Sudan'a geçebileceğini öngörüyor.

Bölgedeki mevcut kampların kapasitesinin ve şartlarının yetersizliği yetkilileri endişelendiriyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Gedu Andargachew, bugün, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'u bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendirmişti.

Sudan hükümeti, Etiyopya ile dayanışma mesajı verirken, Sudan Savunma Bakanlığı da tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu Sudan'a sığınmacı akını başladı - Son Dakika


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