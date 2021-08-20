Etiyopya'daki çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım ulaştırıldı - Son Dakika

Etiyopya'daki çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım ulaştırıldı

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım yapıldığı bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenen 376 bin kişiye yardım yapıldığı bildirildi. Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu (NDRMC) Başkanı Mitku Kassa, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle insani krizin arttığını belirtti. Kassa, çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan 376 bin kişiye yardım yapıldığını aktardı. Amhara ve Afar bölgelerinde TPLF'nin saldırılarının devam ettiğini kaydeden Kassa, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti. Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Son Dakika

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı

Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı

Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var

Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?

Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler

Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu