Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 50 bini aştı - Son Dakika

Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 50 bini aştı

15.12.2020 17:43
Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 50 bini aştı, System.String[]

Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 50 bini geçtiğini duyurdu.

Sudan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 50 bini geçtiğini duyurdu.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'ın doğusuna sığınanların sayısı 52 bin 416'ya ulaştı.

Raporda, Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktası üzerinden 35 bin 571, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 16 bin 845 sığınmacının ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekele şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, operasyonun başından bu yana ilk defa önceki gün Tigray'a giderek, başkent Mekelle'de yeni bölge konseyi üyeleriyle bir araya gelmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nden (TPLF) alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Etiyopya, Sudan, Kasım, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 50 bini aştı - Son Dakika


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