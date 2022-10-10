Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmeleri yapılamadı - Son Dakika
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Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmeleri yapılamadı

10.10.2022 09:10
Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmeleri yapılamadı

Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmelerinin düzenlenemediği bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmelerinin düzenlenemediği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Afrika Birliğinin (AfB) teklifiyle tarafların kabul etmesi sonrası hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmeleri gerçekleştirilemedi.

Eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın arabulucu olacağı görüşmelerin lojistik nedenlerden ötürü yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan Kenyatta, programındaki çakışma nedeniyle 7 Ekim'de barış görüşmelerine katılamayacağını duyurmuştu.

İptal edilen barış görüşmelerinin ne zaman ve nerede yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Hükümet, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmeleri yapılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için planlanan barış görüşmeleri yapılamadı - Son Dakika
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