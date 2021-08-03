Etiyopya'daki etnik çatışma Cibuti'ye sıçradı - Son Dakika

Etiyopya'da Afar ve Somali eyaleti sınırında iki bölge halkı arasında yaşanan çatışmaların ardından Cibuti'de çok sayıda ev ateşe verildi, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Cibuti Başsavcısı Lamisse Mohamed Said yaptığı açıklamada, başkent Cibuti'de çok sayıda evin ateşe verildiğini ve masum insanların yaşamını yitirdiğini belirtti.

Said, çıkan olaylarda 3 kişinin öldüğünü aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve bu tür olaylara müsaade etmeyeceklerini dile getiren Said, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda uzun yıllardır arazi anlaşmazlığının görüldüğü Afar ve Somalililer arasında geçen ay çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.

Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Cibuti'de nüfusun yüzde 35'ini Afarlar, yüzde 60'ını Somalililer oluşturuyor.