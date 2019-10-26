Etiyopya'daki gösterilerde 67 kişi öldü

Etiyopya'da iki gündür devam eden protesto gösterilerinde 62'si sivil, beşi polis olmak üzere şu ana kadar 67 kişi yaşamını yitirdi.Etiyopya'nın Oromia bölgesinde son iki gündür devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı.



Aktivist ve medya girişimcisi Cevar Muhammed'in, iki hafta önce Nobel Barış Ödülü alan Başbakan Abiy Ahmed'in güdümündeki güvenlik güçlerinin kendisine karşı bir saldırı planladığını öne sürmesi ile başlayan gösterilerde 62 sivil ve beş polis yaşamını yitirdi.



Cevar'ın, kendisine karşı bir saldırı planlandığı iddiası güvenlik güçleri tarafından yalanlanırken, aktivist aynı zamanda gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Nobel ödüllü Başbakan'a karşı yarışabileceğini söyledi.



Seçimlerde Abiy'in karşısına çıkmanın "seçeneklerden birisi" olduğunu belirten Cevar, "Yaklaşan oylamada etkin bir role sahip olmak istiyorum. Bu ne derecede olur bilmiyorum, ancak ülkedeki nüfuzumun olumlu bir katkı sağladığından emin olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Diktatörlüğün öncü işaretlerine başvuruyor"



Başkent Addis Ababa'daki evinden Fransız haber ajansız AFP'ye konuşan aktivist, Başbakan Abiy'in ülkedeki otoriter yönetime geri dönme sinyalleri verdiğini kaydetti.



Cevar, Başbakan'la ilgili olarak "Diktatörlüğün öncü işaretlerine başvuruyor, halkın gözünü korkutmaya çalışıyor. Hatta bunu iktidara gelmesine yardım eden ve geliştirdiği siyaset ya da duruşuna, yahut savunduğu ideolojiye katılmayan yakın müttefiklerine de yapıyor" ifadesini kullandı.



"Göz korkutma otoriter yönetimin başlangıcıdır" diyen aktivist, her ne kadar Abiy'in geçen yıl seçilmesini sağlayan protesto gösterilerinde kendisine destek olsa da, son dönemde Başbakan'ın yön değiştirdiğini öne sürerek eleştirilerini arttırdı.



Nobel Barış Ödülü almıştı



Başbakan Abiy, Etiyopya ile Eritre arasında 20 yıldır devam eden savaşı sona erdirmesi nedeniyle Nobel tarihinin 100'üncü yılında bu ödüle layık görülmüştü.



Ancak Nobel başarısının arkasında Cevar'ın geçen yıl organize ettiği ve Abiy'in Başbakan seçilmesine önayak olan protesto gösterilerinin büyük etkisi olduğu düşünülüyor.



