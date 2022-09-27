Etiyopyalı Hristiyanlar Meskel Bayramı'nı kutladı

Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Meskel Bayramı" adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü vesilesiyle başkent Addis Ababa'da kutlamalar düzenledi.

Başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, Etiyopyalı Hristiyanların yanı sıra hükümet yetkilileri, dini liderler, vatandaşlar ve turistler katıldı.

Kutlamalar, bu yıl da renkli görüntülere sahne olurken geleneksel kıyafetleriyle meydana akın eden halk, farklı yörelere özgü müziklerle ilahiler okudu ve dua etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Meskel Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Yağmur mevsiminden geçtik ve parlak Etiyopya sonbaharını karşıladık. Tarlaların çiçeklerle süslendiği, nehirlerin azaldığı ve ışığın karanlıkta parladığı bir zamanda Gerçek Haçın Keşfedilişi'ni kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi kaynaklara göre, "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü, 4. yüzyılda Roma İmparatoriçesi Helena'nın Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan haçı keşfetmesi ve kutlamalar için ateş yakmasıyla başladı.