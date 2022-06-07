Ömer, silahlı kişilere silah ve teçhizat sağlayan 1 kişiyi yakaladıklarını ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya'daki silahlı saldırıda 19 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.