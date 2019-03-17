Son Dakika Haberleri: Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

ADDİS Etiyopya'da 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başkent Addis Ababa'da cenaze töreni düzenlendi.

Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenler Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
ADDİS Etiyopya'da 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başkent Addis Ababa'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, başkentteki Kutsal Teslis Katedrali'nde yapılan törenin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Yaşamını yitirenlerin bazılarının cesedine ulaşılamaması nedeniyle tabutlar enkaz alanından alınan topraklarla dolduruldu.

Tören dolayısıyla Addis Ababa sokakları Etiyopya bayraklarıyla donatıldı.

Etiyopya Hava Yolları, cesetlerin DNA tespitinin yaklaşık 6 ay sürebileceğini açıkladı. 35 milletten kişinin öldüğü kaza sonrası testlerin uzun sürecek olması nedeniyle ölenlerin yakınlarına 2 hafta içerisinde geçici ölüm belgesi verileceği duyuruldu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
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