Etiyopya'daki Uçak Kazasında Pilotlar Kontrolü Sağlayamadı"

ADDİS Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, 10 Mart'ta yaşanan 157 kişinin öldüğü uçak kazasının pilotların uçağın kontrolünü sağlayamamasından kaynaklandığını belirterek, "Boeing bu tip uçaklarda bulunan kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli." dedi.

ADDİS Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, 10 Mart'ta yaşanan 157 kişinin öldüğü uçak kazasının pilotların uçağın kontrolünü sağlayamamasından kaynaklandığını belirterek, "Boeing bu tip uçaklarda bulunan kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli." dedi.



Moges, uçağın karakutusundan elde edilen veriler üzerine hazırlanan ön raporda yer alan önemli başlıkları basın mensuplarıyla paylaştı.



Karakutudan elde edilen verilerin kalkıştan kısa süre sonra uçağın kontrolünün kaybedildiğini gösterdiğini ifade eden Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı. Uçuşu yapan mürettebat tüm yeterli eğitim ve donanıma sahipti." dedi.



Moges, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere doğru döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti.



Etiyopya Ulaştırma Bakanı, kontrolün kaybedilmesinin nedeninin açıkça kazaya karışan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarda bulunan "kontrol edilebilirlik" sorunu olduğunu dile getirdi.



Bu tip uçaklarda yer alan "Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi"ni (MCAS) doğrudan sorumlu göstermeyen ve bu sistem hakkında yorum yapmayan Moges, "Boeing bu tip uçaklarda bulunan kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli." ifadesini kullandı.



Moges, kazayı yürüten soruşturma ekibinde üreticilerin yanı sıra Fransa ve Avrupa'dan da çok sayıda uzmanın bulunduğuna dikkati çekerek, ön rapora soruşturma ekibinde bulunan hiçbir uzmanın karşı çıkmadığını ve sonuçları kabul ettiğini söyledi.



Boeing 737 Max 8 krizi



Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.



Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.?



Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.?



ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için güncelleme duyurusu yapmıştı.



Firma, 737 Max tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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