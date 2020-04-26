Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı, Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
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Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı, Kayseri'ye getirildi

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı, Kayseri'ye getirildi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Tahliye operasyonu kapsamında Etiyopya'da yaşayan 289 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. Saat 06.00 sıralarında Kayseri'ye gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Etiyopya'dan getirilen 289 kişi, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hunat Hatun, Melikgazi ve Develi ilçesindeki öğrenci yurduna götürüldü.


Etiyopya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:44 Kaynak: DHA

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