Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay - Son Dakika

Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay

6 saat önce

Etiyopya, ülkenin doğusundaki doğal gazı Cibuti'ye taşıyacak boru hattı projesine onay verdi.

Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay, System.String[]

Etiyopya, ülkenin doğusundaki doğal gazı Cibuti'ye taşıyacak boru hattı projesine onay verdi.

The Ethiopian Herald'ın haberine göre, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Somali eyaletinde keşfedilen doğal gazın komşu Cibuti üzerinden ihraç edilmesine imkan verecek projeyi onaylayarak hat inşasına başlanmasını istedi.

Eyaletteki Calub ve Hilala sahalarından çıkarılacak doğal gaz, 700 kilometrelik hatla Cibuti'ye ulaşacak.

Addis Ababa yönetimi, gazını LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yaşanan huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki gazı çıkaramıyor.

Etiyopya, Somali, Cibuti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu

Son Dakika Haberleri
16:16 Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - (DRONE - ORDU) - Son Dakika
16:16 Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
16:15 Adana sele teslim oldu (9) - Son Dakika
16:15 HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
16:11 Yılmaz: "Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]