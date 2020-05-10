Etiyopya'dan gelen 242 kişi karantinalarını tamamlayıp memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Etiyopya'dan gelen 242 kişi karantinalarını tamamlayıp memleketlerine gönderildi
KAYSERİ - Etiyopya'dan Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Kayseri'deki yurtlarda karantina altında bulunan 242 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Dünyayı etkileyen korona virüs salgını sonrasında 14 gün önce Etiyopya'dan uçakla Kayseri'ye getirilen ve Hunat Öğrenci Yurdu, Melikgazi öğrenci yurdu ile Develi KYK yurtlarına yerleştirilen 242 kişinin karantina süresi doldu. Bavulları ile yurtlardan çıkan vatandaşlara görevliler tarafından üzerinde isimlerinin yazılı olduğu etiketlerin bulunduğu çam ağaçları hediye edildi.
Karantina süresi dolan 242 kişi son kontrolleri yapıldıktan sonra 79 araç ile memleketleri olan 52 şehre uğurlandı.