Etiyopya'dan sivillere "TPLF'nin askeri alanlarından uzaklaşın" çağrısı

Etiyopya hükümeti, sivillere ve insani yardım görevlilerine çağrıda bulunarak isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) askeri alanlarından uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Hükümetin yazılı açıklamasında, TPLF'nin barış müzakerelerini kabul etmesi sonrası sivillere ve insani yardım görevlilerine yönelik çağrı yapıldı.

Açıklamada, sivillerin ve insani yardım görevlilerinin, TPLF'ye ait askeri alanlardan uzaklaşmaları istendi.

Bu adımın sadece TPLF'nin tekrarlanan saldırıları dolayısıyla değil, aynı zamanda hükümete karşı "yabancı güçlerle" iş birliği yapması nedeniyle atıldığı belirtildi.

Açıklamada, anayasanın bir gereği olarak Etiyopya hükümetinin tüm havalimanları, federal tesisleri ve kurumları ile Etiyopya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruması gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan açıklamada, hükümetin, Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerini desteklediği vurgulandı.

Açıklamanın, AfB'nin ateşkes çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

AfB, Birleşmiş Milletler, ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda, Etiyopya'da hükümet güçleri ile TPLF arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında AfB arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini daha önce kabul etmişti.???????

Heyetlerin, 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanmasına rağmen eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın arabulucu olacağı görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı.