Etiyopya'dan Sudan'a "Hedasi Barajı'nda su tutmaya başlamadık" açıklaması - Son Dakika

Etiyopya'dan Sudan'a "Hedasi Barajı'nda su tutmaya başlamadık" açıklaması

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, ülkede inşa edilen ve Nil Nehri Havzası'nda krize neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulmaya başlandığına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, ülkede inşa edilen ve Nil Nehri Havzası'nda krize neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulmaya başlandığına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komşu Ülkeler İdaresi Direktörü Büyükelçi Babekr es-Sıddık Muhammed el-Emin, ofisinde Etiyopya'nın maslahatgüzarı ile bir araya geldi.

Maslahatgüzar, ülkesinin Hedasi Barajı'nın kapaklarını kapatmadığını ve su tutmaya başlamadığını belirtti.

Yağmur mevsimi olması nedeniyle doğal olarak barajda bir birikme meydana geldiğini ifade eden maslahatgüzar, ülkesinin Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden başlayan görüşmeleri sürdürmeye bağlılığını vurguladı.

Büyükelçi Emin de ülkesinin tüm tarafların çıkarlarını gözetecek Afrika Birliği'nin desteklediği bir anlaşmadan yana olduğunu belirterek, Hartum'un, Hedasi Barajı'na komşu Sudan'ın Ruseyris Barajı'nın güvenliğini tehlikeye düşürecek tek taraflı uygulamaları reddettiğini kaydetti.

Etiyopya devlet televizyonu ETV ve diğer yerel medya organları, dün Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'nin barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını söylediğini aktarmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından Mısır ve Sudan, Etiyopya hükümetinden "haberlerin doğruluğu konusunda açıklama yapmasını" talep etmişti.

Tepkilerin ardından ETV, Bekele'nin konuya ilişkin açıklamalarının yanlış aktarıldığı ve bu nedenle konunun uluslararası medya organlarında da hatalı şekilde kullanıldığını bildirerek, özür dilemişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı?

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.?

Son olarak, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliği'nin girişimiyle Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yeniden başlayan müzakereler, anlaşma sağlanamayınca pazartesi günü sona ermişti.?

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.?

Etiyopya, anlaşma olmasa da yağmur dönemini kaçırmamak için bu ay barajı doldurmaya başlayacağını açıklamıştı.

Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'dan Sudan'a 'Hedasi Barajı'nda su tutmaya başlamadık' açıklaması - Son Dakika
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