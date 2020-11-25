Etiyopya'dan uluslararası topluma "içişlerimize karışmayın" çağrısı - Son Dakika

Etiyopya'dan uluslararası topluma "içişlerimize karışmayın" çağrısı

25.11.2020 12:17
Etiyopya'dan uluslararası topluma

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan kuzeydeki Tigray eyaletine düzenlediği askeri operasyona ilişkin, uluslararası toplumdan "içişlerine karışmamalarını" istedi.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan kuzeydeki Tigray eyaletine düzenlediği askeri operasyona ilişkin, uluslararası toplumdan "içişlerine karışmamalarını" istedi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'ya hukuksuz ve istenmeyen bir dış müdahaleden uzak durulması ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Etiyopya'nın, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilk üyesi olduğuna ve Afrika Birliği'nin (AfB) de kurucuları arasında bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Dostlarımızın endişe ve tavsiyelerini dikkate alırken içişlerimize herhangi bir müdahaleyi reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın uluslararası sistemde barışı korumaya yönelik adımlar attığı ve iç sorunlarını çözebildiği, uluslararası alanda atılan olumlu adımların TPLF tarafından sekteye uğratılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 3 yıldır TPLF üyeleri, ülkedeki farklı etnik ve dini grupları silahlandırarak demokratikleşme sürecini hayal kırıklığına uğrattı." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), TPLF güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 40 binden fazla sivilin Sudan'a geçtiğini, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Başbakanlık, Etiyopya, Afrika, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'dan uluslararası topluma 'içişlerimize karışmayın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'dan uluslararası topluma "içişlerimize karışmayın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei