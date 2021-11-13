Etiyopya Diaspora Ajansı Başkanı Muhammed Ali Endris Açıklaması - Son Dakika

Etiyopya Diaspora Ajansı Başkanı Dr. Muhammed Ali Endris, ülkedeki barış ve beraberliğin sağlanması için federal sistemin gerekli olduğunu belirtti.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) tarafından düzenlenen "Etiyopya'daki Mevcut Siyasi Durum" başlıklı programına katılan İbrahim, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalarla ilgili konuşan Endris, "Etiyopya'da birlik ve beraberliğin sağlanması için federal sistem gerekli." dedi.

Endris, ülkesindeki federal sistemin geçmişten beri devam ettiğini vurgulayarak isyancı TPLF'in, federal sistemi savunmasına rağmen geçmişte iktidarda olduğu sürece gücü kendisi için kullandığını söyledi.

Etiyopya'da 85'den fazla etnik grubun olduğu bilgisini paylaşan Endris, "Etiyopya'da bulunan etnik gruplar komşu ülkelerde de bulunuyor. Dolayısıyla bu etnik grupların Etiyopya ile beraber kalmaları için Etiyopya'da güven veren bir sistem olması gerekiyor. Merkezi ve bölgesel devlet kurmak önemli ve Etiyopya bunu istiyor." diye konuştu.

TPLF kendini meşru yönetim olarak görüyor

Endris, Etiyopya'daki mevcut krizin Tigraylı ayrılıkçıların sadece kendini meşru görmelerinden kaynaklandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını nedeniyle Etiyopya'da seçimlerin yapılmadığını belirten Endris, "TPLF kendi bölgesinde seçim yaptıktan sonra Addis Ababa yönetimini meşru kabul etmeyip kendisini meşru yönetim olarak kabul etti. Bu da ülkedeki krizin başlangıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'daki krizin federal yapıdan kaynaklanmadığına dikkati çeken Endris, "Farklı ülkelerde federatif sistemler olsa da Etiyopya'da her etnik gurubun partisi var ve federatif sistem de etnik gruplar üzerine kurulu." dedi.

"Batı her zaman zayıf bir hükümet ister"

Etiyopya hükümetine yönelik uluslararası kamuoyunda yeterli desteğin olmadığına yönelik soruya cevap veren Endris, batı ülkelerinin Etiyopya'dan hızlı reform beklentisinin olduğuna ve zayıf hükümetler istediğine dikkati çekti.

Endris, şunları kaydetti:

"Abiy Ahmed Başbakan olduğunda Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler vardı, reformlar yapılıyordu ve kendisine Nobel Barış Ödülü verildi. Ancak Batı ülkelerinin iktisadi, siyasi olarak Etiyopya'dan beklentisi fazlaydı. İktisadi olarak daha hızlı liberalleşme istiyorlardı ancak bu süreç hızlı olmadı. İkinci olarak batı her zaman zayıf bir hükümet ister. Kendi ayakları üzerinde duran bir hükümet istemez."