Etiyopya, döviz kıtlığı nedeniyle onlarca ürüne ithalat yasağı getirdi

Etiyopya hükümeti, döviz yokluğu nedeniyle aralarında sigara, içki, çikolata ve temizlik malzemelerinin dahil olduğu 38 farklı kategoride ürünün ithalatını yasakladı.

Etiyopya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ithal edilmesi elzem ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak için 38 farklı kategorideki ürünün ithalatının süresiz olarak yasaklandığı ifade edildi.

Yasaklanan ürünler arasında çikolata, sabun, makyaj malzemeleri, sigara, içki ve meyve suyu da var.

Kasım 2020'de ülkenin kuzeyinde başlayan iç çatışma sonrası ekonomisi daha da kötüye giden Etiyopya, pek çok tüketim malzemesini ülke dışından temin ediyor.