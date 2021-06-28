Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in cinayet zanlısına müebbet hapis cezası - Son Dakika

ADDİS Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'i öldürmekle suçlanan onbaşı Mesafint Tigabu ömür boyu hapse mahkum edildi.

Etiyopya Yüksek mahkemesi, 22 Haziran 2019'da Genelkurmay Başkanı Mekonnen'i başkent Addis Ababa'daki evinde öldürmekle suçlanan Tigabu'ya ömür boyu hapis cezası verdi.

Tigabu'nun, 22 Haziran 2019'da darbe girişiminin yaşanmasından bir gün sonra tutuklandığı ileri sürülmüştü.

Neler oldu?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski General Asaminew Tsige ve taraftarlarının 22 Haziran'da başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski Başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması Mesafint Tigabu tarafından öldürülmüştü. Tsige kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 eyaletten ve Addis Ababa ve Dire Dawa şehir yönetimlerinden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.